Doch Paris statt Madrid : Bleibt Mbappé in Paris? Mächtige Politiker sollen ihn überzeugt haben

Die Wechselgerüchte um den französischen Superstar Kylian Mbappé werden immer wilder. Nun sollen mehrere Staatsoberhäupter den 23-Jährigen zum PSG-Verbleib überredet haben.

Ein französischer Fussballjournalist sagte am Montagabend, dass Mbappé in Paris bleiben werde. Eine Verkündung wird im Mai erwartet.

Über 50 Millionen Franken pro Saison soll Real Madrid dem französischen Superstar Kylian Mbappé ab dem kommenden Sommer bieten. Laut mehreren Medienberichten ist der ablösefreie Wechsel des 23-jährigen Stürmers von Paris Saint-Germain zu den Königlichen in Madrid so gut wie fix. Damit wäre der Franzose der bestbezahlte Fussballer der Welt. Auch sein französischer Stürmerstar-Kollege Karim Benzema macht bei der «L’Équipe» mächtig Werbung für einen Mbappé-Wechsel zu seinem Real. «Wir harmonieren im Nationalteam schon sehr gut, ich würde gerne auch im Verein mit ihm spielen.» Er glaube, dass sie als Sturmduo doppelt so viele Tore schiessen würden. «Vielleicht sogar dreimal so viele», so Benzema.