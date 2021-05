Entscheid erwartet : Bleibt Trump auf Facebook weiterhin gesperrt?

Am Mittwoch entscheidet sich, ob der ehemalige US-Präsident Donald Trump zurück auf Facebook darf. Wie es weiter geht, liegt in den Händen eines Aufsichtsgremiums.

Facebook entscheidet am (heutigen) Mittwoch über die Freischaltung des seit Monaten gesperrten Accounts von Expräsident Donald Trump. Die Entscheidung liegt in den Händen eines Aufsichtsgremiums, das unabhängig von der Unternehmensleitung Beschlüsse fassen kann. Sollten die Mitglieder zugunsten Trumps entscheiden, muss Facebook ihm innerhalb von sieben Tagen wieder Zugang zur grössten Social-Media-Plattform der Welt gewähren. Andernfalls bleiben das Konto und sowie jenes auf Instagram auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Nachdem Facebook und Instragram jahrelang Falschinformationen und Beleidigungen von Seiten Trumps weitgehend duldeten, trafen sie am Tag nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch seine Anhänger am 6. Januar die Entscheidung, seine Konten stillzulegen. Der Vorstandsvorsitzende von Facebook, Mark Zuckerberg, erklärte, das Risiko, Trump weiter Zugang zur Plattform zu gewähren, sei zu gross.