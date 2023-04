Blerim Dzemaili: Liga eröffnet Verfahren nach Schiri-Attacke

Als Assistent von Zinédine Zidane (50) bei Real Madrid gewann David Bettoni drei Mal die Champions League. Nun hat der 51-jährige Franzose eine neue Herausforderung: Bettoni übernimmt bis Ende Saison das Traineramt beim FC Sionn. Dies kommunizierten die Walliser am Montag. Bettoni sei bekannt für einen offensiven Spielstil, heisst es in einer Mitteilung. Zum ersten Mal in seiner Karriere steht Bettoni als Chef an der Seitenlinie, bislang war er stehts im Hintergrund tätig gewesen. Und dann gleich Abstiegskampf: Sion konnte in der Rückrunde noch kein Spiel gewinnen und befindet sich auf dem zweitletzten Rang, punktgleich mit Schlusslicht Winterthur. Trainer Fabio Celestini (47) war nach nur sechs Pflichtspielen entlassen worden. (fss)