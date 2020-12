Foto: Any Müller (freshfocus)

15.12.2019: An diesem Tag bestritt Blerim Dzemaili seinen letzten Ernstkampf. Als Captain des FC Bologna in der Serie A.

Er ist 34 Jahre alt, stand zuletzt in China beim Club Shenzhen FC unter Vertrag und hat momentan keinen Verein: Blerim Dzemaili. Doch wie es scheint, kehrt der ehemalige Schweizer Nationalspieler zu seinem Stammverein, dem FC Zürich, zurück. Dies berichtet am Dienstag der «Blick».

2006 und 2007 wurde Dzemaili mit dem FCZ zweimal Schweizer Meister, bevor er den Schritt ins Ausland wagte, sich zunächst den Bolton Wanderers anschloss. Von dort zog es den Mittelfeldspieler in die Serie A, wo er für den FC Turin, Parma und die SSC Napoli auflief. Insgesamt 280 Spiele bestritt Dzemaili in Italien, gewann mit Napoli zweimal den Cup. Auf seiner Reise durch Europa kam er auch auf ein Gastspiel in der Türkei bei Galatasaray, wurde 2015 türkischer Meister, Cupsieger und Supercupsieger.