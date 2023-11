Bleu Royal: Hier durften nicht alle mitbieten

Christie’s versteigert in Genf einen Diamanten der Superlative.

Das Auktionshaus Christie’s versteigerte am Dienstag anlässlich der Genfer Luxury Week den hochkarätigen Diamanten Bleu Royal.

Warum wurde der Bleu Royal für so viel Geld versteigert?

Laut dem Diamantengutachter und Goldschmied Yves Betschman wird der Wert eines Mehrkaräters grundsätzlich von seiner Seltenheit bestimmt: «Je seltener ein Diamant ist, desto teurer ist er.» Gemäss Christie’s-Sprecherin, Alexandra Kindermann, sind rote und blaue Diamanten die begehrtesten farbigen Diamanten. Mit 17,61 Karat sei der Bleu Royal der grösste blaue Diamant, der jemals auf einer Auktion angeboten wurde, womit sich auch sein Preis erklären lässt. Darüber hinaus sei er lupenrein und verfüge über die höchstmögliche Farbsättigung. «Der Bleu Royal ist zudem zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder auf dem Markt, was den Edelstein für Bieterinnen und Bieter noch attraktiver machte», so Kindermann.

Wer kauft in der Regel einen solchen Diamanten?

Laut Betschman werden solche Diamanten oftmals von asiatischen Käufern ersteigert. «In Ländern wie beispielsweise Saudiarabien, Pakistan oder Indien gelten hochkarätige Diamanten nach wie vor als Statussymbol, das den Käufer oder die Käuferin visuell von der Masse abhebt.» Im Vordergrund stehe die Einzigartigkeit eines Edelsteins: «Personen, die so teure Diamanten kaufen, haben meist bereits alles, was man mit Geld kaufen kann. Es geht darum, etwas zu besitzen, das niemand anderes hat.» In Europa hätten sich die Werte hingegen verschoben. «Protz und Pomp sind hierzulande nicht mehr angesagt.»