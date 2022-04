Nun ist bekannt, auf welche Gegner die Schweiz an der WM in Katar trifft. Trainer Murat Yakin und seine Spieler wollen die Gruppenphase überstehen und für das nächste Fussball-Märchen nach der EM sorgen. Der Weg zum Titel ist aber sehr schwierig.

Ist der Titel möglich? : Blick in die Kristallkugel – so könnte die Nati in Katar Weltmeister werden

Hier wir die Schweiz von Losfee Lothar Matthäus in die Hammergruppe G gelost. SRF

Darum gehts Die Schweiz trifft in einer schweren Gruppe auf Brasilien, Serbien und Kamerun.

Die Nati will so weit wie möglich kommen. Granit Xhaka spricht vom WM-Titel.

Ist dieser möglich? 20 Minuten zeigt verschiedene Szenarien auf.

Ja, es ist Spekulation. Natürlich. Trotzdem: Der Gedanke, wie die Schweizer Nati in Katar Ende Jahr Weltmeister werden kann, ist durchaus angebracht. Schliesslich gab das zuletzt auch Nati-Captain Granit Xhaka im Interview mit 20 Minuten als grosses Ziel aus. Er antwortete auf die Frage, welches Ziel er für Katar habe: «Den WM-Titel.»

Also schauen wir uns den möglichen Weg dorthin an. Wichtig: Die Betonung liegt auf «möglich». An einer WM kommt es immer wieder zu Überraschungen, Nationen brillieren und enttäuschen.

Weg zum WM-Titel als Gruppenerster

Am 24. November startet die Gruppenphase für die Schweiz, dann tritt das Murat-Yakin-Team gegen Kamerun an. Vier Tage später folgt der Kracher gegen Brasilien und zum Schluss ist das heisse und vielleicht entscheidende Duell gegen Serbien (2. Dezember). Angenommen, die Nati spielt brillant und haut alle Teams weg, wird also Erster in der Gruppe G, dann müsste die Schweiz am 5. Dezember gegen den Zweiten der Gruppe H ran. In dieser sind Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea vertreten. Von der Qualität her sollte sich Portugal als Gruppenerster durchsetzen.

Heisst: Die Nati würde also gegen Uruguay ranmüssen. Es wäre ein durchaus schwieriges Los, doch absolut machbar. Die Nati und Uruguay bewegen sich durchaus auf Augenhöhe. Bekannteste Spieler sind sicherlich Edinson Cavani (Manchester United) oder auch Ronald Araújo (FC Barcelona). Im Viertelfinal könnte dann Deutschland warten. Dann, wenn das Hansi-Flick-Team Erster in der Gruppe E wird und den Achtelfinal übersteht. Es folgt der Halbfinal am 13. Dezember. In diesem könnte Argentinien sein.

Nach dem Drama-Aus an der WM 2014 hat die Nati noch eine Rechnung offen und könnte das Messi-Team weghauen – natürlich. Das Team von Murat Yakin würde im Final stehen! Was für eine Leistung. In diesem müsste die Schweiz dann noch gegen England gewinnen und der Titel wäre Tatsache. Die Engländer waren zuvor durchmarschiert, wollten die Schmach der verlorenen EM-Pleite daheim im Wembley wieder gut machen. Aber auch Frankreich wäre ein möglicher Gegner. Aber gegen die Franzosen hat die Nati ja wunderbare Erinnerungen (EM im letzten Sommer). Dazu käme Brasilien.

Weg zum WM-Titel als Gruppenzweiter

Natürlich kann die Schweiz auch hinter Brasilien Zweiter in der Gruppe G werden. Dann wäre der Achtelfinal am 6. Dezember und die Nati müsste gegen den Ersten aus der Gruppe H ran. Da Uruguay wohl Zweiter wird, wäre dies Portugal. Portugal ist derzeit auf Rang 8 des Fifa-Rankings und eine absolute Top-Mannschaft mit mehreren Stars – nicht nur Cristiano Ronaldo. Will die Schweiz aber Weltmeister werden, benötigt es einen Sieg.

Im Viertelfinal könnte theoretisch auch Deutschland warten. Dann, wenn Deutschland nicht Erster in der Gruppe E wird, sondern Zweiter hinter Spanien. Aber auch Belgien wäre möglich. Alle Teams absolute Top-Mannschaften! Da wir vorher angenommen haben, dass England durchmarschiert, würde hier folgendermassen England im Halbfinal warten.

Die Engländer müssten hierzu in der Gruppe B Erster werden und im Achtelfinal etwa gegen den Senegal gewinnen. Es könnte aber auch Titelverteidiger Frankreich sein, der die Gruppe D gewinnen könnte. Im Final würde dann zum Beispiel Lionel Messis Argentinien stehen. Natürlich könnte es aber auch Spanien oder Brasilien sein.