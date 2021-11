Fans feiern ausserhalb der Absperrungen mit - Bligg und Marc Sway bringen den Zürcher HB zum Toben

Am Samstagabend sind Rapper Bligg (45) und Sänger Marc Sway (42) in Zürich aufgetreten.

Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums des Touring Club Schweiz (TCS) kam es am Wochenende zu diversen Konzertveranstaltungen in Zürich. Die Krönung und zugleich auch den Abschluss der TCS-Jubiläumstour stellte die Show des Duos Blay, bestehend aus Rapper Bligg (45) und Sänger Marc Sway (42), mitten im Zürcher Hauptbahnhof dar.

«Die Stimmung war fantastisch und die Leute hatten Freude, wieder einmal an einem Live-Konzert dabei sein zu können», sagt Vanessa Flack, Projektleiterin des TCS-Jubiläums. Ähnlich sei es auch den Musikern ergangen: «Bligg erzählte auf der Bühne, wie lässig er es findet, endlich wieder live spielen zu können. Er und Marc Sway haben ordentlich Dampf abgelassen.» So hätten sie auch ihre beliebtesten Hits performt – etwa eine spezielle Version der Songs «Rosalie» und «Severina».

Tickets waren kostenlos

500 Personen durften unter Beachtung der Corona-Vorschriften an dem Event teilnehmen. Blay, die im Mai ihr gemeinsames Album «Heimspiel» veröffentlicht hatten, scheinen jedoch deutlich mehr Fans in Zürich zu haben: «Viele Leute standen hinter den Absperrungen und hörten sich die Show von draussen an. Ich finde es schön, dass so auch Personen ohne Zertifikat mitfeiern konnten», sagt Flack.