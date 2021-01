Yay*, der Bundesrat hat am Mittwochnachmittag den Quasi-Lockdown ausgerufen . Damit ist fix, was eh schon so gut wie klar war: Livekonzerte gibts frühestens im Verlauf des Frühlings wieder. Um zu verhindern, dass wir uns nun wieder mit crappy Instagram-Live-Performances über Kulturwasser halten müssen, hat Swisscom das Konzept Switzerland Connected entwickelt.

Bligg und Marc Sway aka Blay spielen in Zürich (es ist ihr erster offizieller Gig in der neuen Konstellation), Andryy und Ben Pavlo in Klosters, Flavié Lea und Mogli in Veytaux am Genfersee, Joel und Miss Kryptonite in Bern und Make Plain in Bellinzona. Die Band von Blay begleitet das Duo derweil von Volketswil aus, wo auch die Regie für diese Show sitzt.