Genug vom Beizen-Lockdown: Die Wirtschaftskommission fordert die Öffnung der Restaurants per 22. März.

Diese beinhaltet eine Wiedereröffnung der Restaurants, Freizeit- und Kulturbetriebe per 22. März.

Die Wirtschaftskommission des Nationalrates hat am Samstag eine Änderung des Covid-19-Gesetzes beantragt, welche die Wiedereröffnung der Restaurants per 22. März vorsieht. Auch Freizeit- und Kulturbetriebe sollen an diesem Datum wieder öffnen dürfen.