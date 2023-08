Fehlende Gleichstellung: Blind in Zürich – «die Trams und Velos stoppen nie, es ist angsteinflössend»

Im Video spricht Edwards über ihre Erfahrungen als blinde Person in Zürich. Instagram/lucyedwardsofficial

Blind in Zürich – darum gehts Lucy Edwards berichtet auf Social Media von ihrem kürzlichen Trip nach Zürich.

Als blinde Person habe sie sich extrem unsicher gefühlt, so die Britin.

Etwa in Japan oder in England habe sie keine Probleme, sich im Strassenverkehr zu orientieren.

Anders in der Schweiz: «Es ist für Blinde nicht wirklich zugänglich.»

Die britische Aktivistin Lucy Edwards berichtet auf ihrem Instagram-Kanal regelmässig von ihren Erfahrungen als blinde Person. Unter dem Hashtag «BlindNotBroken» zeigt sie, wie sie mit den Hürden im Alltag umgeht. Auf ihrem Trip nach Zürich Ende Juli hatte sie mit besonders vielen dieser Hürden zu kämpfen, wie sie erzählt: «Die ganze Schweiz und besonders Zürich war für mich und meinen Blindenhund Molly extrem verwirrend.»

Die sogenannten «taktil-visuellen Leitlinien» würden irgendwo anfangen und aufhören, auf zahlreichen Strecken – so etwa auf der Bahnhofstrasse – fehlten die Linien komplett, eine klare Abgrenzung zum Tramgleis gebe es aufgrund der tiefen Trottoirkanten nicht. Zudem machten Trams und Velos erst im letzten Augenblick auf sich aufmerksam, ärgert sich Edwards. «Sie stoppen für niemanden, es ist extrem furchteinflössend.» Die Navigation im Verkehr sei so zum Spiessrutenlauf geworden: «Ich hatte solche Angst, Strassen zu überqueren.» Für sie und Molly sei Zürich einer der «schwierigsten» Orte gewesen, schliesst Edwards. «Wie kommen Blinde in der Schweiz so zurecht?», fragt sie rhetorisch.

VBZ betont «defensives Fahrverhalten»

In den Kommentaren stimmen ihr zahlreiche in der Schweiz wohnhafte Personen zu: «Meine Tante ist blind. Einen Ausflug nach Zürich macht sie nur in meiner Begleitung», sagt ein User. Eine weitere Person betont, dass die Schweiz es unbedingt besser machen müsse – nicht zuletzt aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel: «Es ist eine verdammte Schande, wie wir hier mit Menschen mit Behinderungen umgehen.» Eine Frau mit einem blinden Sohn stellt schliesslich eine radikale Forderung: «Trams sollten für immer für sehbehinderte und blinde Personen stoppen müssen.»

Blinde und mobilitätseingeschränkte Personen hätten grundsätzlich kein Vortrittsrecht im Strassenverkehr, sagt VBZ-Sprecher Fabio Müller. «Die VBZ setzen in der Aus- und Weiterbildung aber auf vorausschauendes und defensives Fahren.» Das Fahrpersonal erkenne so schon früh Fehltritte von Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Zudem bespreche und analysiere man zwei Mal pro Jahr Herausforderungen rund um den öffentlichen Verkehr mit verschiedenen Behindertenverbänden. «Aber bei jeder Anfahrt ein Glockenzeichen zu geben, würde die Aufmerksamkeit auf das Glockenzeichen massiv schmälern, weil ein Gewöhnungseffekt eintreten würde.»

Das sagt der Blinden- und Sehbehindertenverband

Urs Lüscher vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband Sektion Zürich-Schaffhausen hat selbst über 90 Prozent seines Sehvermögens verloren und muss sich auf seinen Langstock verlassen. Die Kritik von Edwards an vorbeibrausenden Velo- und E-Scooter-Fahrern kann er «zu 100 Prozent» nachvollziehen: «Die erschrecken auch mich immer wieder extrem», sagt Lüscher. Das Problem sei, dass die Polizei die bestehende Gesetzgebung nicht immer durchsetze und oft ein Auge zu viel zudrücke. «Velos und E-Trottis auf dem Trottoir werden oft vielerorts einfach akzeptiert.»

Die übrige Kritik von Edwards relativiert Lüscher jedoch: «Das schweizerische Leitliniensystem ist zwar weltweit einzigartig, aber vor allem in Zürich gut ausgebaut. Wenn ich auf London oder Paris gehe, muss ich mich aber auch vorab über die lokalen Gegebenheiten informieren.» In der blinden Community in der Schweiz sei man aber sehr zufrieden. «Natürlich ist nicht alles perfekt und es gibt vielerorts Handlungsbedarf. Mit der Stadt Zürich haben wir aber einen sehr kooperativen Partner, der auf unsere Bedürfnisse eingeht.»

So reagiert die Stadt Zürich

Die Stadt Zürich sei es sehr wichtig, dass sich sehbehinderte Personen sicher in der Stadt bewegen könnten, sagt Heiko Ciceri von der Stadtzürcher Dienstabteilung Verkehr (DAV). Daher stehe die Stadt in intensivem Austausch mit den relevanten Vereinen und Verbänden und trage ihren Anliegen Rechnung. «Bereits in der Planung werden etwa die taktilen Leitlinien berücksichtigt und eingezeichnet.» Die Leitlinien seien allerdings nicht das primäre Führungselement. «Die Erfahrung zeigt, dass die Verbände lieber bauliche Elemente, etwa Randabschlüsse oder Randanschläge, statt bauliche Hindernisse bevorzugen.»

Jedoch sei es so, dass sehbehinderte Personen ihren Weg sehr lange und gründlich einüben müssten, sagt Ciceri. Es sei also nicht zwingend möglich, sich irgendwo ohne Schulung und Vorkenntnisse fortzubewegen, sagt Ciceri. «Sehbehinderten ist daher zu Empfehlen, am besten vor der Ankunft Kontakt mit lokalen oder heimischen Organisationen zu suchen, damit sie sich auf ihren Besuch in Zürich vorbereiten können.»