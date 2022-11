Columbia County, Florida : Blinder (61) verhaftet, weil Polizei seinen Stock für eine Waffe hält

Die Polizei in Florida hat einen blinden Mann in Handschellen genommen, als er bei Rot über die Strasse ging: Sie hielten seinen Blindenstock für eine Waffe.

… worauf er kurzerhand in Handschellen gelegt und auf die Wache mitgenommen wurde.

Es war ein nebliger Morgen Ende Oktober in Lake City im nördlichen Florida, als der offiziell als blind anerkannte James Hodges eine Kreuzung überquerte – laut zwei Beamten des Columbia County, als für Fussgänger das «Don’t Walk»-Licht leuchtete. Jayme Gohde und ihr Vorgesetzter Randy Harrison beschlossen, den Mann zu kontrollieren. Gemäss dem Polizeireport «sah es so aus, als trage Hodges eine silberne Faustfeuerwaffe mit einem weissen Griff» in der hinteren Hosentasche, wie NBC News berichtet.