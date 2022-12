Bern: Blinder Hass? 21-Jähriger schlägt bei 24 Autos die Rückspiegel ab

Eine Person alarmierte am Mittwoch um 5.30 Uhr die Kantonspolizei Bern und meldete, dass ein Mann an der Effingerstrasse in Bern Fahrzeuge beschädige. Eine Patrouille rückte aus und erwischte den Mann in flagranti dabei, wie er gerade gegen ein Fahrzeug treten wollte. Die Polizei nahm Abklärungen auf und fand an rund zwei Dutzend Fahrzeugen zwischen Loryplatz und Zieglerstrasse Sachbeschädigungen. Vor allem hatte er die Aussenspiegel abgetreten.