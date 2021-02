Am Montagmorgen wurde auf einem Bahngleis in Flüelen UR ein schwer verletzter Mann gefunden. (Symbolbild)

Mehrere Passanten entdeckten am Montagmorgen kurz nach halb neun einen schwer verletzten Mann auf einem Bahngleis in Flüelen UR, teilte die Kantonspolizei mit. Die Passanten eilten sofort zur Hilfe und brachten den Mann aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit der Rega in ein Spital geflogen.