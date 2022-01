Afrika-Amsterdam : Blinder Passagier überlebt elf Stunden in Fahrwerksschacht von Flugzeug

In Amsterdam wurde ein blinder Passagier auf einem Flug von Afrika entdeckt. Der Mann musste ins Spital eingeliefert werden.

Ein Passagier hat rund elf Stunden im Fahrwerksschacht eines Flugzeugs überlebt. Der Mann wurde von Polizisten in einer aus Südafrika kommenden Maschine am Flughafen von Amsterdam entdeckt, wie eine Sprecherin der niederländischen Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei ins Spital gebracht worden und befinde sich in einem stabilen Zustand.