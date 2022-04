Flughafen Tel Aviv : Blindgänger im Gepäck löst Panik aus

Nachdem die Sicherheitsleute am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv eine Handgranate im Gepäck einer amerikanischen Familien entdeckten, räumten sie den Gepäckabfertigungsbereich.

Ein Blindgänger im Gepäck einer US-Familie hat am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv Panik ausgelöst. Nachdem Sicherheitsleute die Granate im Gepäck der Familie entdeckt hätten, sei sofort eine Räumung des Gepäckabfertigungsbereichs angeordnet worden, teilte die israelische Flughafenbehörde IAA am Freitag mit. Auf einem Internetvideo war zu sehen, wie verängstigte Passagiere in verschiedene Richtungen rannten. Laut IAA wollte die Familie die nicht explodierte Granate als Andenken mit nach Hause nehmen.