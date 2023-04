Formel 1: Nach Regeländerung gibt es in Baku zwei Qualifyings

Beim Formel-1-Rennen in Baku steht an diesem Wochenende bereits am Freitag das Qualifying auf dem Programm. Am Samstag gibt es ein Sprintrennen inklusive zweitem Qualifying.

GP von Aserbaidschan : Blitz-Änderung in der Formel 1 – in Baku gibt es zwei Qualifyings

Darum gehts Dieses Wochenende (28.-30. April) steigt in Baku der Formel-1-GP von Aserbaidschan.

Nach einer kurzfristigen Reglementsänderung kommt es zu einer Umstellung des Rennprogramms.

Das Qualifying fürs Rennen findet bereits am Freitag statt, der Samstag steht im Zeichen des Sprintrennens.

Kurz vor dem Gastspiel in Baku hat die Formel 1 ihr Grand-Prix-Format für die Wochenenden mit einem Sprintrennen geändert. Schon dieses Wochenende in Aserbaidschan wird die Qualifikation für das Hauptrennen bereits am Freitagnachmittag gefahren. Alle weiteren Infos zum GP von Baku gibt es hier.

Nur ein Training, aber zwei Qualifyings

Die Formel 1 hat am Dienstag eine Reform der Wochenenden mit einem Sprintrennen beschlossen. Bereits in Baku findet erstmals schon am Freitagnachmittag die Qualifikation für das Hauptrennen am Sonntag (13 Uhr) statt. Der Samstag gehört ganz dem Sprint über 100 Kilometer. Vor dem Kurz-Rennen gibt es ein neues zweites Qualifying, dafür wird das Training am Samstagvormittag gestrichen. Den Fahrern bleibt somit insgesamt nur noch eine Übungseinheit am Freitagvormittag. Sechs Sprint-Wochenenden (Baku, Spielberg, Spa, Katar, Austin und São Paulo) gibt es in diesem Jahr. Der Sieger erhält acht WM-Punkte, der Achtplatzierte noch einen. In Baku wird erstmals auf einem Stadtkurs gesprintet.

Keine Sprint-Quali auf SRF

Das Qualifying am Freitag (15 Uhr) sowie das Hauptrennen am Sonntag (13 Uhr) gibt es jeweils auf SRF zwei zu sehen. Das Sprintrennen am Samstag (15.30 Uhr) läuft auf SRF info. Das Qualifying fürs Sprintrennen am Samstagvormittag (10.30 Uhr) wird dagegen nicht übertragen – auch nicht online per Livestream. Formel-1-Fans müssen in diesem Fall auf den Bezahlsender Sky ausweichen.

Stadtkurs mit langer Gerade

Die grösste Herausforderung ist es, die Autos auf dem wechselhaften Kurs perfekt abzustimmen. Die lange Zielgerade ist eine Herausforderung für die Motorenleistung. In der engen Altstadt ist eine gute Kurvenlage gefragt. Mit 6,003 Kilometern gehört der Baku City Circuit zu den längsten Strecken im Kalender. Fahrerlager und Start liegen direkt an der Promenade am Kaspischen Meer. Mithilfe der Streckenführung sollen die Kameras möglichst viele Sehenswürdigkeiten Bakus, wie beispielsweise die mittelalterliche Festungsanlage und die drei Flammentürme einfangen.

Verstappen erneut Favorit

Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz aus den ersten drei Rennen führt Max Verstappen in der WM-Wertung vor Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez. Der Mexikaner hat bereits 15 Punkte Rückstand und scheint ohnehin der einzige ernsthafte Kontrahent zu sein. Das Auto des Duos scheint der Konkurrenz von Ferrari und Mercedes weit überlegen. Doch aufgrund des vollgepackten Wochenendes, an dem aber nur ein einziges freies Training vorgesehen ist, ist in Baku durchaus mit der einen oder anderen Überraschung zu rechnen. Zudem gilt der Kurs in Baku als sehr fordernd und die Unfallgefahr ist recht hoch.

Alpha-Tauri-Chef hört auf

Der langjährige Teamchef Franz Tost (67) hört zum Saisonende beim Formel-1-Rennstall Alpha Tauri auf. Seine Nachfolge treten der Franzose Laurent Mekies und der Österreicher Peter Bayer in einer Doppelspitze an. Mekies kommt überraschend von Ferrari und wird Teamchef. Bayer, der zuvor auch beim Weltverband Fia arbeitete, wird Geschäftsführer. Tost bleibt dem Rennstall als Berater erhalten. Das teilte Alpha Tauri am Mittwoch in Baku mit.

