Wetter Schweiz: Heftige Gewitter am Abend

Am Mittwoch gibts Schnee bis in tiefe Lagen.

Am Dienstag wird es deutlicher kühler und es regnet oft.

Am Dienstag wird es kühler und es gibt verbreitet Niederschlag.

Der Bund warnt vor «erheblicher Gefahr» in einigen Regionen.

Am Montagabend zieht eine Gewitterfront über die Schweiz.

Nach einem milden Montag mit Temperaturen bis zu 22 Grad schlägt das Wetter schon wieder um. Im Laufe des Abends erreicht von Frankreich her eine aktive Kaltfront den Jura und die Nordwestschweiz, sie zieht im Laufe der Nacht ostwärts über die Schweiz, schreibt MeteoNews.

Die Kaltfront bringt kräftige Regengüsse und zum Teil eingelagerte Gewitter, dazu gehören auch ruppige Windböen. Örtlich ist Hagel möglich. In den Föhntälern bricht der Föhn von West nach Ost zusammen, der Wind dreht zum Teil um 180 Grad. Mit der einfliessenden kühleren Luft sind in engeren Alpentälern ebenfalls stürmische Böen möglich.

Bund warnt vor Wind

Besonders betroffen von den Gewittern sind die Westschweiz sowie die Zentral- und Ostschweiz. Der Bund warnt in einigen Regionen in der Zentral- und Ostschweiz vor «erheblicher Gefahr» wegen des starken Windes. Bei dieser Gefahrenstufe sind folgende Auswirkungen möglich:

Mit dieser Kaltfront wird es deutlich kühler und die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 1500 Meter. Am Dienstagmorgen sind noch vorübergehend schöne Auflockerungen möglich. Im Verlauf des Tages ziehen aber wieder vermehrt Wolken auf und es gibt verbreitet Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt weiter auf 800 bis 1000 Meter. Zudem weht ein stürmischer Westwind mit Böen von 60 bis 80 km/h. Auf den Bergen ist es stürmisch.

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee

Am Mittwochmorgen sinken die Temperaturen weiter ab und es kann Flocken bis ins Flachland geben. Entlang der Voralpen und in den Alpentälern ist es am Morgen zum Teil leicht angezuckert. Tagsüber lassen die Schauer nach, die Schneefallgrenze beginnt leicht anzusteigen. Mit Höchstwerten von sechs bis acht Grad ist dies der kühlste Tag der Woche. Auf den Bergen kommen von Montag bis zum Mittwochabend schubweise noch einmal verbreitet 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee dazu, regional sind es 50 bis 60 Zentimeter.