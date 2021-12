Stash - Blitz-Lieferdienst expandiert in diverse Schweizer Städte

Innert zehn Minuten verspricht der Lieferdienst Stash bestellte Waren am Ziel abzuliefern. Ab Montag gibts das Angebot in Luzern. Weitere Städte kommen bald hinzu.

1 / 4 Solche Kuriere sind ab Montag per Velo in der Stadt Luzern unterwegs. Stash Diese sollen Waren innerhalb von zehn Minuten nach der Bestellung am Zielort abliefern. Das Angebot gibts bereits in Zürich: Dort wird das Lieferversprechen von zehn Minuten derzeit bei 85 Prozent der Lieferungen erfüllt. Stash In diesem Gebiet wird der Blitz-Lieferdienst bei seinem Start in Luzern tätig sein. Stash

Darum gehts Neues Angebot in Luzern: Ab Montag bietet der Lieferdienst Stash Warenlieferungen innerhalb von zehn Minuten nach Bestellung an.

In 85 Prozent der Fälle komme die Ware in der vorgegebenen Zeit an. Kommt es zu Verspätungen, werden Kundinnen und Kunden informiert.

Nach Luzern startet der Lieferdienst noch dieses Jahr in Basel und Genf. 2022 sollen Lausanne, Bern, Winterthur und St. Gallen folgen.

Wer in Luzern im Schilf steht und dringend Zigaretten, Bier oder Bananen braucht, der kriegt das jetzt auch: an Ort und Stelle geliefert in nur zehn Minuten. Das verspricht der Lieferdienst Stash. Ab Montag können Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen aufgeben. Nach Zürich ist Luzern die zweite Stadt, in der der Blitz-Lieferdienst seine Arbeit aufnimmt. Knapp über 1000 Produkte sind erhältlich: Unter anderem gibt es Früchte und Gemüse, Backwaren, Milchprodukte und Getränke, aber auch Snacks, Tiefkühlprodukte, Haushalts- und Hygieneartikel und Alkohol- und Tabakwaren. Das Sortiment ist mit dem eines Tankstellenladens vergleichbar.

Sechs Minuten pro Kurierfahrt geplant

Bereits beim Start im Februar in Zürich hatte man bei Stash grosse Expansionspläne: «Die Herausforderung ist es, im richtigen Moment die richtigen Immobilien zu finden. In Luzern haben wir nun einen perfekten Ort gefunden», sagt Stash-CEO Benno Burkhardt. Das Lager liegt an der Gibraltarstrasse. Geht dort eine Bestellung ein, dann muss es schnell gehen: 90 Sekunden haben Angestellte im Lager Zeit, um die Einkaufstasche zu füllen. Für die Übergabe an Kuriere sind 30 Sekunden vorgesehen. Für die Lieferung per Velo bleiben noch acht Minuten übrig: «So, wie unser Lieferradius definiert ist, rechnen wir mit sechs Minuten für die Fahrt mit einem Fahrrad», so Burkhardt. Zwei Minuten sind als Reserve für Unvorhergesehenes eingeplant, etwa viel Verkehr oder schwierige Strassenverhältnisse.

Drei Festangestellte sind es in Luzern beim Start. Hinzu kommen Temporärangestellte, insbesondere unter den Kurierinnen und Kurieren. Rund 20 Personen werden in Luzern für den Blitz-Lieferdienst arbeiten, so Burkhardt. Stash stellt dabei E-Bikes zur Verfügung. «Viele Fahrerinnen und Fahrer bringen ihre eigenen Bikes mit. Bei uns sind viele Veloenthusiasten tätig, die sich mit dem eigenen Velo am wohlsten fühlen.» Einzig in «Topzustand» müssen die Räder sein, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Blitzlieferungen noch heuer in Basel und Genf

In Zürich verzeichne man eine stetige Zunahme an Bestellungen. Durchschnittlich würden Waren im Wert von rund 30 Franken bestellt. Von der Anzahl her am meisten bestellt werden Cola und Bier. Nimmt man das Umsatzvolumen als Messlatte, liegen Zigaretten ganz vorne. Burkhardt rechnet damit, dass man nach dem Start in Luzern bald eine Zahl von 100 bis 150 Lieferungen pro Tag erreichen werde.

Aktuell wird laut dem CEO das Lieferversprechen von zehn Minuten bei 85 Prozent der Lieferungen erfüllt. Es gebe verschiedene Gründe, wieso man das Versprechen nicht immer einhalten könne: «Meistens ist das der Fall, wenn viele Bestellungen in kurzer Zeit eintreffen.» Dann könne es zu einigen Minuten Verzögerung kommen. «Wenn wir die Zeit nicht ganz einhalten können, wird die Kundschaft entsprechend informiert.»

Nach Luzern wird das Angebot schon bald in weiteren Städten lanciert: «Nächste Woche starten wir in Basel, in der Woche darauf in Genf», so Burkhardt. Kommendes Jahr sollen Lausanne, Bern, Winterthur und St. Gallen folgen.

