vor 1h

Oensingen SO

Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein – Dachstock fängt Feuer

Am Dienstagnachmittag brannte in Oensingen SO der Dachstock eines Einfamilienhauses. Brandursache ist ein Blitzeinschag. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer entstand durch einen Blitz, der in die Dachkonstruktion einschlug. Kapo Solothurn Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Kapo Solothurn Der Brand ereignete sich an der Schachenstrasse in Olten. Google Maps

Am Dienstagnachmittag geriet in Oensingen SO der Dachstock eines Einfamilienhauses in Brand. Die Flammen konnten durch die lokale Feuerwehr rasch gelöscht werden. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn konnten als Brandursache einen Blitzeinschlag eruieren, wie die Kapo am Mittwoch mitteilte. Da das Haus zurzeit umgebaut wird, befanden sich keine Personen darin. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10’000 Franken.