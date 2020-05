Grabs SG

Blitz schlägt in Haus ein – Fernseher fängt Feuer

Zuerst knallte es laut, dann brannte es lichterloh: Ein Blitz verletzte zwei Personen in der Ostschweiz.

Kurz vor 20 Uhr rückten gestern Feuerwehrkräfte an die Steinbergstrasse in Grabs SG aus. Grund war ein Blitz, der in ein Mehrfamilienhaus eingeschlagen hatte. Bewohner des Erdgeschosses bemerkten den Blitzeinschlag. Weil sich in einer anderen Wohnung zu diesem Zeitpunkt niemand befand, kontrollierten sie diese – mit dem Zweitschlüssel verschafften sie sich Zutritt. Vor Ort stellten sie rasch fest, dass Schaden entstanden war: Ein Fernseher war in Flammen aufgegangen.