Blitz schlägt in Stall ein – über ein Dutzend Tiere sterben

Gams SG, 24.06.2020: Ein 15-Jähriger war mit dem entwendeten Auto seiner Mutter unterwegs in der Oberfelsbachstrasse. Eine Patrouille der Kapo SG wurde auf ihn aufmerksam und wollte ihn anhalten. In der Folge ergriff der Teenie mit dem Auto die Flucht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Quartiere. Weiter fuhr er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gams. Später konnte er an seinem Wohnort angetroffen werden.