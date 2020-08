Unwetter in Bowil BE Blitz tötet 19 Rinder – Landwirt erzählt vom heftigen Gewitter

Auf einen Schlag hat Bauer Peter Haldimann einen Drittel seiner gesamten Viehherde verloren. Nun äussert er sich erstmals zu der stürmischen und emotionalen Nacht.

Ein totes Tier reiht sich ans andere: Die Szene am Morgen nach dem Gewitter.

Landwirt Pater Haldimann aus Bowil hat 19 Rinder durch einen Blitzschlag verloren. Wie der Bauer gegenüber der «Berner Zeitung» erzählt, war das Gewitter, das sich in der Nacht auf Montag über Bowil entlud, das heftigste, das er je erlebt hat: «Es hat nur einmal geblitzt» – womit der Emmentaler meint, dass es ununterbrochen knallte. Mehrere Male hat der Blitz laut dem Viehzüchter in unmittelbarer Nähe zu seinem Hof eingeschlagen. Es sei zu diesem Zeitpunkt bereits zu gefährlich gewesen, die Tiere in den Stall zu treiben.