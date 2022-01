Eine Million Euro – Blitz traf sie zweimal, dann tippte Deutsche sechs Richtige im Lotto

Jetzt will sie vorzeitig in Pension gehen und das Leben in vollen Zügen geniessen .

Bei der Ziehung des 26. Dezember 2021 knackte eine Deutsche den Jackpot in Österreich. In den Jahren zuvor wurde sie zweimal von einem Blitz getroffen.

Die Frau aus Bayern besucht mehrmals im Monat ihre in Tirol lebende Mutter. Im Zuge ihrer Besuche gibt sie auch regelmässig Quicktipps im Lotto ab. Ihr Glück während ihrer Weihnachtsferien in Österreich betrachtet sie als ausgleichende Gerechtigkeit, denn: «Vor gut zehn Jahren hat der Blitz in unser Haus eingeschlagen», erzählte die technische Angestellte. «Zum zweiten Mal dann vor gut zwei Jahren. Beide Male – Gott sei Dank – ohne Personen-, aber doch mit erheblichem Sachschaden.»

Neo-Millionärin wird weiterhin Lotto spielen

Doch das war noch nicht alles: « Mitte der 1980er-Jahre hatte mein Mann einen Autounfall mit einem Geisterfahrer und hatte Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein. Aufgrund all dieser Ereignisse dachte ich schon länger dran, dass es jetzt einmal an der Zeit wäre, auch im Lotto zu gewinnen.»

Jener Gewinn wird nun in Freizeit investiert. Sie will sich jene Versicherungszeiten nachkaufen, die nötig sind, um vorzeitig in Pension gehen und das Leben in vollen Zügen geniessen zu können. « Mein Mann und ich lieben Österreich. Wir werden dort jetzt all jene Fleckchen besuchen, die wir noch nicht kennen » , freut sich die neue Millionärin. Und versicherte, weiter Lotto zu spielen: « Wer zweimal vom Blitz getroffen wird, der kann auch zwei Sechser machen.»