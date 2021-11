Südafrika : Blitz trifft neun Kinder auf Fussballplatz und tötet zwei Buben

In Südafrika kam es während eines Fussballspiels zu einer Tragödie. Neun Kinder suchten Schutz unter einem Baum, als ein Blitz einschlug. Zwei Buben überlebten das Unglück nicht.

Die Tragödie ereignete sich in Sheepmoor, rund 250 Kilometer östlich von Johannesburg.

Ein schweres Gewitter hat am Wochenende in Südafrika mehrere Kinder beim Fussballspielen überrascht. Als sie unter einem Baum Schutz suchten, wurden neun von ihnen vom Blitz getroffen; zwei Buben starben, die anderen mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.