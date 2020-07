Naturspektakel

Blitz trifft Savognin – Doppelregenbogen über Adelboden

Im Engstligentag bei Adelboden war ein Doppelregenbogen über dem Himmel zu sehen. In Savognin im Graubünden schlug ein Blitz fast in eine Alphütte ein.

Am Mittwochabend kam es in Adelboden im Kanton Bern zu einem Naturereignis der besonderen Art. Für kurze Zeit war am Himmel über Adelboden ein Doppelregenbogen zu sehen. Eine Leserin konnte spektakuläre Fotos davon schiessen.