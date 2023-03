Wetter Schweiz: Hagelgewitter zieht über die Schweiz

Am späten Sonntagnachmittag zieht ein Gewitter, begleitet von starkem Niederschlag und Hagel, vom Westen her über die Schweiz. Teils wurden gar Sturmböen gemessen, wie SRF Meteo schreibt. Damit können wir uns bereits an die kühlen Temperaturen der folgenden Tage gewöhnen.

An der Westflanke eines ausgeprägten Tiefs über Nordosteuropa wird im Laufe des Wochenendes eine für die Jahreszeit sehr kalte Luftmasse polaren Ursprungs angezapft und in Richtung Mitteleuropa gelenkt.



Diese erreicht mit Winddrehung in der Höhe auf Nordwest im Laufe des Montags auch die Nordschweiz. Bis Montagmorgen sinkt die Schneefallgrenze so im Norden auf rund 500 bis 700 Meter. Im Laufe des Montags sind dann bei wechselhaftem Wetter ein paar Schneeschauer bis ins Flachland zu erwarten.