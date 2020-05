Aktualisiert 10.05.2020 08:53

Goldach SG

Blitzeinschlag in Einfamilienhaus schreckt Nachbarn auf

Am Samstagabend ist es in Goldach nach einem Knall zu einem Dachstockbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Der Brand dürfte von einem Blitzeinschlag herrühren.

von Michel Eggimann

1 / 4 Am Samstagabend kam es in Goldach SG zu einem Knall und einem Dachstockbrand in einem Einfamilienhaus. Die Polizei geht von einem Blitzeinschlag aus. Kantonspolizei St. Gallen Die Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Das Haus ist jedoch momentan nicht bewohnbar. Kantonspolizei St. Gallen Im Einsatz standen die Feuerwehren Goldach und Steinach, der Rettungsdienst sowie Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen. Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Am Samstagabend kam es nach einem Knall zu einem Dachstockbrand in einem Einfamilienhaus in Goldach SG.

Der Brand wurde wahrscheinlich durch einen Blitz ausgelöst.

Die Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen.

Das Haus ist momentan nicht bewohnbar.

Gegen 22.30 Uhr am Samstagabend vernahm eine Familie in einem Einfamilienhaus in Goldach einen lauten Knall und stellte danach im Bereich des Sicherungskastens Rauch fest. Auch die Nachbarschaft hörte den Knall uns sah Rauch vom Dach des Einfamilienhauses aufsteigen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die Familie verliess nach der Rauchentwicklung das Haus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im Dachstock löschen. Das Haus ist im Moment nicht bewohnbar und die betroffene Familie kommt in einer anderen Unterkunft unter.