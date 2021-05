Zollikerberg ZH - Blitzer bei Spitalzufahrt macht Angestellte wütend

Was die 19-Jährige besonders ärgert, ist, dass der Blitzer nur wenige Meter von der Spitaleinfahrt entfernt aufgestellt wurde. «Das ist sowohl die Zufahrt zum Notfall, als auch zur Geburtenstation. Dass die Leute da teilweise etwas schneller unterwegs sind, ist verständlich.» Wie die 19-Jährige erzählt, wurden auch andere Arbeitskolleginnen und -kollegen in den vergangenen Tagen geblitzt.

Auch die 21-jährige M. B.* macht ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im Spital Zollikerberg. Sie hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach erlebt, wie der Blitzer an dieser exakten Stelle aufgestellt wurde. Sie findet es wichtig, dass man sich an die geltenden Verkehrsregeln hält. Trotzdem stösst die Platzierung des Blitzers auch bei ihr auf wenig Verständnis. «Hätte man den Kasten nicht 70 Meter weiter unten hinstellen können, sodass die Spitalangestellten und Besuchenden weniger tangiert gewesen wären», fragt sie.

«Tag und Nacht ein Blitzgewitter»

Der Blitzer stand für eine Woche auf dem Grundstück eines 69-jährigen Anwohners. «Auf der Trichtenhauserstrasse fahren die Leute viel zu schnell», sagt er. Das hohe Verkehrsaufkommen zwischen Witikon und dem Zollikerberg sei ein Problem. «Viele Autofahrende halten sich nicht an das Tempo 30. Deshalb müssen hie und da Kontrollen durchgeführt werden.» Wie der Anwohner erzählt, wurden in der vergangenen Woche viele Autos erfasst. «In den ersten Tagen war vor unserem Haus Tag und Nacht ein Blitzgewitter.»

Der Blitzkasten an der Trichtenhauserstrasse wird laut der Gemeinde jedes Jahr an derselben Stelle errichtet. Hauptgrund dafür sei, dass das ein Anliegen der Anwohnenden sei. «Es gibt viel Schleichverkehr. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben den Eindruck, dass sich die Autofahrenden nicht an die Zone 30 halten», so Gemeindeschreiber Markus Gossweiler. Mit dem Blitzer wolle man dem Wunsch der Anwohnerschaft Rechnung tragen. Der Blitzer sei jedoch für die Autos gut sichtbar und trage dazu bei, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewähren.