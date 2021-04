Seit Januar gab es Bussen in der Höhe von fast 580’000 Franken.

Der Blitzer auf der Gstühl-Kreuzung in Baden sorgt für hohe Einnahmen.

Insgesamt 3430 Lenker und Lenkerinnen sind im März auf der Gstühl-Kreuzung in Baden geblitzt worden, wie Zahlen der Stadtpolizei zeigen. Sie erhalten eine Busse oder sogar eine Anzeige. «Gesamthaft wurden Ordnungsbussen in der Höhe von knapp 210’000 Franken gesprochen», sagt Chef Martin Brönnimann zum «Badener Tagblatt». Zudem wurden 21 Lenkende angezeigt, weil sie nach Abzug der Toleranz mindestens 66 statt 50 km/h gefahren sind. Die höchste gemessene Geschwindigkeit beträgt 80 km/h.

Dabei handelt es sich laut dem Artikel um einen neuen Rekord. Im Januar waren es 192’320 Franken, im Februar 177’000 Franken. Zusammengerechnet für die ersten drei Monate ergibt das Busse in der Höhe von 579’320 Franken. Auf der Gstühl-Kreuzung werden in beiden Richtungen Lenkende geblitzt, die zu schnell fahren oder das Rotlicht missachten. Bei den Bussen im März handelt es sich mit 97 Prozent fast nur um Geschwindigkeitsübertretungen.

«Nun wird er sogar zum Sicherheitsrisiko»

Es ist nicht das erste Mal, dass der Blitzer für Schlagzeilen sorgt. Am 1. Juli hatte die Stadt Baden den ersten fixen Blitzer im Kanton Aargau in Betrieb genommen. Nach drei Monaten war klar, dass der 300’000 Franken teure Blitzer die technischen Anforderungen nicht erfüllt. Deshalb kam temporär eine mobile Anlage zum Einsatz. Im Dezember ging die Anlage in Vollbetrieb.