Oberhelfenschwil SG - Blitzschlag in Haus sorgt für Sachschaden von über 100’000 Franken

Scuol GR, 21.07.2021: Am Mittwochmorgen, kurz nach 06.30 Uhr, fuhren ein Mann und seine Beifahrerin von Crusch GR in Richtung Scuol. Wegen einer Auseinandersetzung zog die Beifahrerin in einer Kurve die Handbremse. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kippte schlussendlich aufs Dach. Die beiden blieben unverletzt und befreiten sich aus dem Auto. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Ursache des Unfalls ab.