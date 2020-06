vor 47min

Steinegg AI

Blitzschlag in Stall tötet drei Geissen

Am Samstag kamen in Steinegg AI drei Geissen durch einen Blitzschlag in einen Weidestall ums Leben. Am Freitag starben bereits elf Kühe und drei Geissen im Gebiet Wartegg AI bei einen Brand, der durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde.

von Jil Rietmann

1 / 5 Am Samstag tötete ein Blitzschlag in einen Weidestall in Steinegg AI drei Geissen. Kapo AI Bereits am Freitag kamen drei Geissen und elf Kühe bei einem Brand im Gebiet Wartegg, der durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde, ums Leben. Kapo AI Am Wochenende zogen heftige Gewitter über die Ostschweiz. Keystone

Am Samstag schlug in Steinegg AI ein Blitz in einen Weidestall an der Egglistrasse ein. Dabei starben drei Geissen, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag in einer Mitteilung. Am Dach und an der Fassade des Weidestalls entstand Sachschaden.

