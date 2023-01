Europa-Battle: Darüber streiten Nicola Forster und Christoph Blocher

Blochers Kampf gegen die EU ist legendär, Forster will endlich vorwärtskommen: Das grosse Europa-Battle live bei 20 Minuten am Dienstagabend ab 19 Uhr.

Während die SVP den Abbruch der Verhandlungen gefeiert hat, fordern andere wie Nicola Forster, dass es endlich vorwärtsgeht in der Europapolitik.

Seit dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU steht die Schweiz in der Europapolitik ohne Plan B da.

Die Positionen könnten unterschiedlicher kaum sein: Nicola Forster, 37-jähriger Kantonsratskandidat für die GLP Zürich, Jurist und Unternehmer, kämpft für eine stärkere Anbindung der Schweiz an Europa. Ob in der Wirtschaft, der Bildung, bei der Migrations- oder der Sicherheitspolitik: Forster befürchtet, dass die Schweiz von der EU abgehängt wird. «Wenn es mit Bilateralen III nicht klappt, muss die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten », fordert er deshalb.

Genau das hat Forsters Kontrahent, der 82-jährige SVP-Chefstratege Christoph Blocher, 1992 verhindert. Seit Jahrzehnten ist der Kampf gegen eine stärkere Anbindung an Europa eines der Kernanliegen des Unternehmers und Milliardärs. Blocher wird nachgesagt, im Hintergrund einer der Strippenzieher gewesen zu sein, die das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU zu Fall gebracht haben. Der Bundesrat brach die jahrelangen Verhandlungen ohne Plan B ab, es folgte eine Vertrauenskrise, die Situation ist festgefahren.

Institutionelle Fragen als Knackpunkte

Knackpunkt 1: «Dynamische Rechtsübernahme»: Die SVP wehrt sich mit Händen und Füssen dagegen, dass die Schweiz EU-Recht automatisch übernehmen muss. Auch, dass bei Rechtsstreitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU als letzte Instanz der Gerichtshof der Europäischen Union fungiert hätte, stört die SVP.



Knackpunkt 2: Lohnschutz: Hier haben insbesondere die Gewerkschaften Bedenken angemeldet. Sie fürchten, dass Arbeitskräfte aus der EU in der Schweiz zu Lohndumping führen, GAV-Löhne aufgehoben werden und Arbeitgeber zu viel Macht erhalten.



Knackpunkt 3: Zuwanderung: Gegner des Rahmenabkommens stören sich an der sogenannten Unionsbürgerrichtlinie. Diese würde EU-Bürgerinnen und -Bürgern in der Schweiz nach drei Jahren Zugang zur Sozialhilfe erlauben. Die Befürchtung: Mit Übernahme dieser Richtlinie kommt es zu «Sozialtourismus».