Blocher hat nach schwerem Sturz Verletzungen im Gesicht

Der SVP-Altbundesrat ist bei einer Wanderung im Engadin schwer gestürzt. Das erzählte der 79-Jährige in seiner eigenen wöchentlichen Sendung Teleblocher.

«Ich bin frontal vornüber gestürzt», sagte Christoph Blocher in der heutigen Ausgabe von «Teleblocher». Dort sieht man auch die Folgen des verhängnisvollen Sturzes. Blocher hat Schürfwunden und Schrammen an Stirn und Gesicht. Auch geprellte Rippen trug der SVP-Altbundesrat davon. Er habe aber Glück im Unglück gehabt, so Blocher, wie « nau.ch » berichtet.

Glück im Unglück darum, weil er bis auf die Schrammen und die geprellten Rippen keine Verletzungen davongetragen hat. «Es ist gut ausgegangen» sagt der Millionär selbst. Zum Unfallhergang äussert er sich so. Er sei mit seiner Frau im Engadin am Wandern gewesen: «Bei einem Abstieg bin ich mit dem Fuss an einem Felsen hängen geblieben.» Dann sei er frontal mit dem Gesicht auf dem Boden aufgeschlagen: «Es hat furchtbar ausgesehen, Stirn und Nase haben geblutet», so Blocher. Lustig sei die Reaktion seiner Frau gewesen: «Warum gehst du auch über einen solchen Weg», habe sie ihn gefragt.