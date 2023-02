Blochers rüsten Villa in Herrliberg mit Notstromaggregat auf

Blocher in Ausübung einer morgendlichen Gymnastikübung vor seiner Villa in Herrliberg über dem Zürichsee.

Seine Villa in Herrliberg wird im Falle eines Stromausfalls bald von einem Notstromaggregat versorgt. Aufnahme von 2012.

Eine Liegenschaft auf dem Grundstück der Familie Blocher in Herrliberg soll mit einem Notstromaggregat aufgerüstet werden.

Ein Bauprojekt aus der Gemeinde Herrliberg liess 20 Minuten-Leser B.D.* aufhorchen: Silvia Blocher, die Frau von Alt-Bundesrat und SVP-Doyen Christoph Blocher, lässt an der Liegenschaft Wängirain 59 ein Notstromaggregat einbauen. Dazu muss die Fassade für die Zu- und Abluft geöffnet werden, ein Kleinkamin wurde laut Bauplan bereits erstellt.

D.*, der in der Gegend wohnt, schickt 20 Minuten einen Screenshot. Ihn macht stutzig, dass das Haus erst kürzlich fertig gebaut wurde. «Es scheint, als dass der Einbau des Notstromaggregats eine Reaktion auf jüngere Entwicklungen ist. Sonst hätte man das Notstromaggregat ja gleich beim Bau des Hauses eingeplant. Ob die Blochers sich für einen Blackout rüsten?», fragt sich D.

Das Haus sei vor rund drei Jahren gebaut worden. «Die aktuelle Energieversorgungslage in der Schweiz und Europa spielt natürlich eine Rolle. Angesichts der aktuellen Energiestrategie wissen wir ja nie, ob es nicht doch einmal zu einem Blackout kommt», sagt Blocher. Deshalb kämpfe die SVP für eine stabile Energieversorgung. «Dass in der heutigen Zeit Notstromaggregate in Fabriken eingebaut werden, ist schon lange Standard. Für Wohnhäuser kommt dies erst.»