Trotz Kurzarbeit : Blochers und Hayeks zahlen sich hohe Dividenden aus

Die Familienunternehmen Ems-Chemie und Swatch Group schütten hohe Dividenden aus – obwohl beide Unternehmen Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt haben.

Beide Unternehmen haben einen Teil der Belegschaft in die Kurzarbeit geschickt.

Die Dividenden, die sich reiche Aktionärsfamilien dieses Jahr auszahlen lassen, stehen zum Teil im Widerspruch zum Verhalten ihrer Firmen in der Pandemie. Das schreibt die «SonntagsZeitung». So gab der Ems-Chemie-Konzern diese Woche bekannt, dass er eine Dividende von 398 Millionen Franken ausschüttet, davon gehen 263 Millionen an Magdalena Martullo-Blocher, Rahel Blocher und Miriam Baumann-Blocher.