La Chaux-de-Fonds NE: «Wir schlagen zurück» – Linksextreme attackieren Läden wegen Black Friday

In der Nacht auf Donnerstag wurden in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg mindestens zwei Läden beschädigt. Anlass dafür bot allem Anschein nach der Black Friday. So wurden Fenster eingeschlagen und Parolen an die Fassaden gesprayt, die sich gegen den Black Friday richten. So heisst es auf den Schriftzügen unter anderem «Block Friday» und «Anticapitalist». Auf einem anderen Schriftzug heisst es «On Riposte» – was sich als «wir schlagen zurück» übersetzen lässt.