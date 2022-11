Klima-Blockade behinderte Lebensretter – Velofahrerin tot

Berlin : Klima-Blockade behinderte Lebensretter – Velofahrerin (44) stirbt im Spital

In Berlin wurde am Montagmorgen eine Radfahrerin von einem Betonmischer erfasst und schwer verletzt. Jetzt ist sie im Spital ihren Verletzungen erlegen.

Darum gehts Eine Velofahrerin wurde am Montag in Berlin von einem Betonmischer überrollt.

Eine Blockade von Klimaaktivisten behinderte die Lebensretter.

Jetzt ist die Frau im Spital gestorben.

Am Montag überrollte in Berlin ein Betonmischer eine Velofahrerin. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr kam verspätet zum Unfallort, weil es wegen Blockaden von Klimaaktivisten lange im Stau gestanden hatte. Nun ist die Frau im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Berliner Polizei hatte am Mittwoch bereits wegen Behinderung von Rettungsarbeiten gegen zwei der Klimaaktivisten Anzeige eingereicht.

Retter mussten improvisieren

Laut dem Feuerwehr-Sprecher Rolf Erbe sei der sogenannte Rüstwagen, mit dem beispielsweise schwere Lasten angehoben werden können, eine «recht relevante» Zeit im Stau gestanden, wodurch sich die Rettung zeitlich verzögert habe. Schlussendlich hätten die Retter an der Unfallstelle improvisieren müssen.

Am Montag hatte ein Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft nach dem Vorfall gesagt: «Spätestens jetzt sollte man sich vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden. Wer Verkehrswege blockiert, riskiert die innere Sicherheit und nimmt bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe warten müssen.»

In der Schweiz drohen drei Jahre Haft

In der Schweiz, wo ebenfalls regelmässig Strassen durch Klimaaktivisten blockiert werden, ist ein solch tragischer Fall wie in Deutschland glücklicherweise bislang noch nicht eingetreten. Auch hier müssten die Verantwortlichen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. So droht beispielsweise wegen unterlassener Nothilfe oder Hinderung einer Amtshandlung eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

