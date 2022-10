Klimaaktivisten blockieren Autobahnausfahrt: Das sagt die Community

Die Organisation «Renovate Switzerland» blockierte am Mittwochmorgen die Autobahnausfahrt an der Manessenstrasse.

Am Mittwochvormittag blockierten Mitglieder der Gruppierung «Renovate Switzerland» die Autobahnausfahrt an der Zürcher Manessestrasse.

Wer heute Vormittag kurz nach acht Uhr von der A3 nach Zürich einfahren wollte, hatte mit Verspätungen zu rechnen: Mehrere Sympathisanten der Organisation «Renovate Switzerland» blockierten die Autobahnausfahrt an der Manessestrasse. Die Gruppe fordert, dass 100’000 Personen in Bauberufen ausgebildet werden, um die schlecht isolierten Häuser in der Schweiz zu renovieren. Rund 20 Minuten dauerte die Blockade, danach wurde der Verkehr wieder freigegeben. «Es ist total scheisse, dass wir das machen müssen», sagt ein Mitglied der Gruppierung. «Das wäre eigentlich der Job vom Bundesrat.» Er ergreife so eine Massnahme wirklich nur ungern. «Aber ich muss es machen.»