Vor wenigen Tagen knackte der Kurs der Blockchain-basierten Währung Bitcoin zum ersten Mal überhaupt die 60’000-Dollar-Marke. Ob Bitcoins oder eine andere Kryptowährung: Blockchain-basierte Währungen boomen. Entsprechend steige auch die Nachfrage nach Weiterbildungen im Blockchain-Bereich, teilte die Hochschule Luzern am Montag mit, die deshalb schreibt: Auch «Blockchain-Weiterbildungen boomen.» Weil es aber noch keine internationalen Qualitäts-Standards in der Blockchain-Weiterbildungslandschaft gäbe, hätten sich nun drei Universitäten aus Deutschland, Grossbritannien und Indien mit der Hochschule Luzern zusammen geschlossen und das «Konsortium DEC Institut e» gegründet, teilt die Hochschule Luzern mit. Das DEC Institute befindet sich auf dem Campus Zug-Rotkreuz, wo auch das Departement Informatik der Hochschule Luzern angesiedelt ist. Das bietet laut Mitteilung Vorteile: «Damit ist es nicht nur in unmittelbarer Nähe zur Hochschule, sondern auch zum Crypto Valley im Kanton Zug, wo sich zahlreiche Firmen, Vereine und Stiftungen im Blockchain-Bereich niedergelassen haben.» Und die Hochschule Luzern und die drei anderen Gründerinnen, die Frankfurt School of Finance & Management, das University College London Centre for Blockchain Technologies und das International Institute of Information Technology Hyderabad würden «als Pioniere in Sachen Blockchain» gelten.

«Ich möchte meine praktische Erfahrung akademisch vertiefen»

Marcel Niederberger macht eine solche Weiterbildung im Bereich Blockchain. Zurzeit absolviert er an der Hochschule Luzern den «CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies», während er als Head of Operations für den Krypto-Vermögensverwalter FiCAS AG in Zug tätig ist. Er will im Anschluss an den sechsmonatigen CAS an der CDAA-Zertifikatsprüfung teilnehmen (siehe Box). «Während meiner fünf Jahre in der Krypto Branche habe ich enorme praktische Erfahrung sammeln können. Mit der Weiterbildung kann ich das Wissen nun noch akademisch vertiefen», sagt der 26-Jährige zu 20 Minuten. «Endlich können sich Leute, die bereits in der Branche tätig waren und sich sehr vieles selber aneignen mussten, zertifizieren lassen.»