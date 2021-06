UNO-Migrationspakt - Blockiert der Ständerat heute den Migrationspakt?

Soft Law führt zu Diskussionen

Dies fürchtet auch der parteilose Ständerat Thomas Minder. Diese Praktik sei weit verbreitet, so Minder, der im Parlament Mitglied der SVP-Fraktion ist. «Wenn Soft Law von vielen Staaten angewendet wird, wird es zur hard law. Viele dieser internationalen Gremien wie die UNO, die OECD oder das Financial Stability Board sind nicht demokratisch zusammengesetzt und auferlegen den Mitgliedern und Ländern trotzdem ihre Standards.»

Ständerat fürchtet aussenpolitische Folgen

Für SP-Ständerat Carlo Sommaruga ist diese Verzögerung ein Ärgernis. «Es es ist bereits erstaunlich, dass der Bundesrat diese Entscheidung dem Parlament abgegeben hat, denn Abkommen ohne bindende Verpflichtungen, wie es beim Migrationspakt der Fall ist, fallen in die Zuständigkeit des Bundesrates.» Dass der Ständerat nun aber die Vorlage verschieben will: Für Sommaruga eine Peinlichkeit. «Die Schweiz blamiert sich damit auf dem internationalen Parkett. Eine Ablehnung des Abkommens wäre aussenpolitisch nicht vertretbar. Eine Sistierung kann eine Ablehnungsentscheidung vermeiden», so Sommaruga, der selbst in der aussenpolitischen Kommission des Ständerates sitzt.