Beschimpfung : «Blöde Kuh» kostet Mann 5800 Franken

Ein Mann (38) nannte seine Nachbarin eine «blöde Kuh». Da es nicht die erste Beschimpfung war, kostet ihn das nun einen vierstelligen Betrag.

Im Sommer 2021 trafen ein Mann und eine Frau in einem Dorf im Kanton St. Gallen ganz in der Nähe ihrer Wohnorte aufeinander. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Nachbarn, die rund hundert Meter voneinander entfernt wohnen. «Dabei betitelte der Beschuldigte die Frau als ‹dumme Kuh› und ‹dummen Totsch›», heisst es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft.

Die Beschimpfte erstattete am Folgetag Anzeige gegen den Mann. Es war nicht das erste Mal, dass der Mann wegen Beschimpfung mit den Strafermittlern zu tun hatte, was diesem nun zum Verhängnis wird. Wurden erste Strafen noch bedingt ausgesprochen, wird der 38-Jährige nun zur Kasse gebeten. Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat ihn per Strafbefehl zu einer unbedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 90 Franken, total 5400 Franken verurteilt. Zudem muss er Gebühren und besondere Auslagen von 450 Franken berappen. Insgesamt muss der 38-Jährige 5850 Franken in die St. Galler Staatskasse einzahlen.