Basel: Blöde Situationen Ade – jetzt gibts an Schulen gratis Tampons und Binden

Nun hat es Brandenburger geschafft. «Viele Schulen haben bereits heute Binden und Tampons (Notfallsets) vorrätig und stellen diese kostenlos zur Verfügung. Das Erziehungsdepartement wird diese bewährte Praxis für alle Schulen verpflichtend einführen», schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Dementsprechend gross ist die Freude der Co-Präsidentin (SP), wie sie auf Twitter schreibt. Der Vorsteher des Basler Erziehungsdepartements meldet sich ebenfalls zu Wort. Mit der neuen Praxis könnten «unangenehme Situationen im Schulalltag» vermieden werden, so Conradin Cramer.

In anderen Ländern wie Neuseeland oder Schottland seien Gratis-Hygieneartikel für menstruierende Menschen bereits gang und gäbe, begründete die Politikerin. In Zürich und Luzern laufen Pilotprojekte an ausgesuchten Schulen. In einigen Westschweizer Kantonen werden Hygieneartikel bereits kostenlos abgegeben.