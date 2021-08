Verfahren in Schaffhausen : Blogger und Anti-Hatespeech-Aktivist wird wegen Ehrverletzung angezeigt

Der Journalist Reda El Arbi wird der Ehrverletzung beschuldigt. In Schaffhausen sind mindestens drei Fälle wegen Verdachts auf üble Nachrede und Beschimpfung hängig.

Mehrere Fälle hängig

Nun wird der Journalist jedoch selbst der Ehrverletzung beschuldigt. Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft ermittelt in drei Fällen wegen Verdachts auf üble Nachrede und Beschimpfung gegen El Arbi, wie Dokumente zeigen, die 20 Minuten vorliegen. Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen kommentiert das laufende Verfahren nicht. El Arbi wollte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen. Dass er zur Staatsanwaltschaft muss, hat er am Dienstag in einem Tweet aber selbst geschrieben.

Busse für «A***loch»

Gegen den Journalisten gibt es offenbar bereits ein rechtskräftiges Urteil. So liess er sich 2020 in der «Mittelländischen Zeitung» zitieren: «Letztes Jahr aber habe ich jemanden ‹ A***loch › genannt und wurde dafür verzeigt. Ich habe die Busse akzeptiert und bezahlt. Schliesslich habe ich die Grenze überschritten.»

Anne-Frank-Vergleich an Demo

Hintergrund der Aussage ist ein Vorfall an einer Kundgebung in Luzern. An einer Demo, die sich gegen die Corona-Massnahmen des Bundes richtete, schwenkte eine Person eine Flagge, auf der Anne Frank, die dem Holocaust zum Opfer fiel, zu sehen war. Darauf stand: «Ihre Eltern haben die Grausamkeit der damaligen Politik unterschätzt.» Rimoldi hat die Verwendung der Fahne nach der Kundgebung online verurteilt: «Ich möchte solche Plakate nicht mehr an Bürgerrechts-Demonstrationen sehen», schrieb er. Gegenüber 20 Minuten, sagte Rimoldi, dass er solche Vergleiche scharf verurteile.