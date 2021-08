Bloggerin Pony M sammelt über 90’000 Franken für Afghanistan

Auf Facebook lancierte sie am Dienstag eine Spendenaktion für die Non-Profit-Organisation Caritas International, die sich auch in Afghanistan engagiert.

Am Dienstag startete die Schweizer Bloggerin und Komikerin Pony M (39) eine Spendenaktion auf Facebook, um Geld für die leidenden Menschen in Afghanistan zu sammeln.

«Die aktuelle Situation in Afghanistan macht mich unendlich traurig und hilflos», beginnt Bloggerin Pony M (39) ihren Post auf Facebook. Sie erklärt ihren Fans, dass durch den Eroberungszug der Taliban momentan Tausende Menschen in Gefahr und auf der Flucht seien. «Es ist wohl kaum vorstellbar, wie sich dieses Elend für die Betroffenen anfühlt. Und deswegen will ich versuchen, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen», fährt sie fort – und eröffnet somit ihre Spendenaktion «Soforthilfe für Afghanistan».

5000 Franken wollte die Zürcherin ursprünglich sammeln. «Das Geld wird direkt an die Non-Profit-Organisation Caritas International gespendet, die ihren Sitz in Österreich hat und sich aktiv in Afghanistan engagiert», so die Bloggerin. Ihr Ziel sei es, bis Ende Monat 5000 Franken zu sammeln, schrieb sie auf Facebook. Damit hatte sie ihre Community allerdings gewaltig unterschätzt. Die brauchte nämlich gerade mal 45 Minuten, um das Spendenziel zu erreichen – zumindest fürs Erste.