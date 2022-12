Live Fifa-WM: Rekordweltmeister Brasilien trifft auf Südkorea

55‘ Die Brasilianer sind weiter in Spiellaune! Mit einem steilen Pass finden sie am Strafraumeingang der Südkoreaner Raphinha. Erst täuscht er zweimal an – einmal nach links, einmal nach rechts. Aus dem Stand zieht er dann wuchtig flach ab. Kim streckt sich und fischt den Ball gerade noch aus der linken unteren Torecke!