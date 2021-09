Subventionsskandal - BLS-CEO tritt zurück, Verwaltungsratspräsident folgt ihm

Die Eidgenössische Finanzkontrolle hat ihren Untersuchungsbericht zu BLS veröffentlicht. Sie bemängle ein «zu komplexes Rechnungswesen mit Verbesserungsbedarf», schreibt die zweitgrösste Bahngruppe der Schweiz in einer Mitteilung. Der Konzernchef hat nun Konsequenzen gezogen: Bernard Guillelmon ist als CEO von BLS zurückgetreten. Nach seiner Kündigung hat er Anspruch auf zwölf weitere Monatslöhne, wenn er in dieser Zeit keine andere Stelle findet. Der baldige Ex-BLS-Chef verdient pro Jahr rund 550’000 Franken.

Eine Folge des Subventionsskandals

BLS rechnete in seinen Offerten zwischen 2011 und 2018 zu tiefe Erlöse aus dem Tarifverbund Libero ein, wie das Bundesamt für Verkehr mitteilte. In der Folge bezahlten der Bund, der Kanton Bern und weitere betroffene Kantone zu hohe Abgeltungen. «Es gab keine versteckten Kassen», sagte BLS-Chef Guillelmon dazu am Freitag vor den Medien. Niemand habe sich bereichert und niemand habe etwas Kriminelles getan. Im Gegenteil: BLS habe immer im Sinne des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz gehandelt.