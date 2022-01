Wegen Omikron – BLS muss Züge in Bern und im Berner Oberland ausfallen lassen

Von den Massnahmen sind einzelne Linien in Bern und im Berner Oberland betroffen.

Die BLS reduziert aufgrund der aktuellen Corona-Lage ab Montag ihren Fahrplan, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Damit will man sich auf einen möglichen Anstieg von Absenzen bei den Lokführerinnen und Lokführern vorbereiten. « Uns ist bewusst, dass es für betroffene Kunden ärgerlich ist, wenn der Zug nicht fährt. Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich um eine vorübergehende Massnahme handelt. Sobald sich die Lage normalisiert, werden wir sämtliche Verbindungen wieder aufnehmen », sagt Stefan Locher, Mediensprecher der BLS, auf Anfrage von 20 Minuten.

Von den Massnahmen sind einzelne Linien in Bern und im Berner Oberland betroffen. « Wir haben alle Linien sorgfältig geprüft. Der Entscheid basiert auf verschiedenen Kriterien wie mögliche Alternativ-Verbindungen, Auslastung der Züge, aber auch Überlegungen zur Personaleinsatzplanung », so Locher. Konkret beinhaltet die Fahrplan-Anpassung Ausfälle der S31 von Belp nach Münchenbuchsee und der S51 von Bern nach Brünnen Westside. Zudem kommt es zu einigen Ausfällen von Spiez in verschiedene Richtungen. Die Reisenden werden gebeten, auf alternative Verbindungen umzusteigen.