Passagierrückgang – auch wegen Maskenpflicht?

BLS streicht Kurse auf Thuner- und Brienzersee

Im Vorjahresvergleich sind in diesem Sommer ein Drittel weniger Passagiere auf dem Thuner- und Brienzersee unterwegs. Deshalb reduziert die BLS die Anzahl der Schiffskurse ab kommender Woche.

Ab nächstem Montag bietet die BLS weniger Schiffskurse auf dem Thuner- und Brienzersee an. Grund ist ein Rückgang der Passagierzahlen, wie das Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilte: Seit der Einführung des Sommerfahrplans am 4. Juli sind im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich ein Drittel weniger Gäste auf dem Thuner- und Brienzersee unterwegs. «Die BLS geht davon aus, dass die Nachfrage weiter sinken wird, weil in vielen Regionen der Schweiz die Sommerferien enden und wegen der Coronakrise wenig ausländische Feriengäste im Berner Oberland unterwegs sind», heisst es in der Mitteilung.