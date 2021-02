Nur: An jenem Tag kam es im Tunnel beinahe zu einem Unfall, wie Mitarbeitende und auch das Bauunternehmen Marti bestätigen (siehe Artikel dazu hier). Obwohl der Zwischenfall als «Schwerer Vorfall» – also einem Ereignis, das beinahe zu einem Unfall geführt hätte – sowohl dem Bundesamt für Verkehr (BAV) als auch der Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust hätte gemeldet werden müssen, hat das Bahnunternehmen BLS die Behörden über den Beinahe-Crash im Dunkeln gelassen.

«Nicht sicherheitsrelevante» Entgleisung

So wird im Bericht etwa angegeben, dass sich die Entgleisung um 14.15 Uhr ereignete und sofort eine Totalsperre auf der Strecke erwirkt wurde. Laut den Angaben der Mitarbeitenden, mit welchen 20 Minuten gesprochen hatte, fand die Entgleisung jedoch bereits kurz nach 14.00 Uhr statt. Bald darauf, um 14.06 Uhr, fuhr demnach die S-Bahn der BLS von Goppenstein nach Kandersteg – und an der Baustelle vorbei. Um 14.15 Uhr – nur wenige Sekunden vor dem Eintreffen des BLS-Autoverladezugs – sei schliesslich der Notfallstopp ausgelöst worden.

BLS wurde informiert

Experten und Politiker fordern rasche Aufklärung

Bauarbeiten im Gleisbereich während laufendem Betrieb sind laut Bruno Schmucki, Unia-Verantwortlichen für Gleisbau, potenziell «sehr gefährlich». «Der Zug fährt mit einer gewissen Geschwindigkeit an der Baustelle vorbei. Bei einem notfallmässigen Halt darf der Bremsweg nicht unterschätzt werden.» Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sei daher extrem wichtig. Wieso in diesem Fall die Meldung nicht ans BAV gemacht wurde, könne sich die Unia auch nicht erklären, sagt Schmucki. Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz hat auf Baustellen höchste Priorität. «Bei einem Beinahe-Unfall braucht es eine Untersuchung, bei der alle Sachverhalte überprüft werden müssen. Da muss Licht ins Dunkel gebracht werden.»

Auch für SP-Nationalrat Bruno Storni ist klar: Der Vorfall muss untersucht werden. «Falls es zutrifft, dass ein Beinahe-Unfall nicht beim BAV gemeldet wurde, ist das sehr problematisch.» Nur so könne man Massnahmen treffen, um solche Unfälle in Zukunft zu vermeiden. «Hier braucht es einen genauen Situationsbericht, um Klarheit in die Sache zu bringen», so Storni, der Mitglied der Verkehrskommission ist.