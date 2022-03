Luzern - Blue Balls wird abgesagt – Festivalleiter schwer erkrankt

Festivaldirektor Urs Leierer ist «akut schwer erkrankt», heisst es in einer Mitteilung.

Das Blue Balls Festival in Luzern muss abgesagt werden.

Das Blue Balls Festival in der Stadt Luzern, das vom 22. Juli bis zum 30. Juli hätte stattfinden sollen, findet nicht statt. Wie der Verein Luzerner Blues Session am Freitag mitteilte, ist Urs Leierer «akut schwer erkrankt». Leierer ist Geschäftsführer des Blue Balls und delegierter Festivaldirektor. Er ist «auf ärztliche Verordnung hin nicht mehr in der Lage», das Festival zu organisieren und durchzuführen.